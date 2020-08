Misure efficaci: non c'è stata "l'ondata" di fallimenti (Di lunedì 10 agosto 2020) Le cifre del KOF indicano un calo del 21% rispetto allo stesso periodo del 2019. In Ticino i casi si sono dimezzati Leggi su media.tio.ch

CdT_Online : Misure efficaci contro la crisi, calano i fallimenti - EnryBonfy : @lageloni Mettiamola così, entrambi sono da condannare (anche se per ragioni diverse) perché da chi ci amministra è… - giadif : @ItalObserver @Bohemian_322 @Amos8125 Mmmmh...quindi se queste misure blande sono così efficaci a contenere una min… - cettinanicotina : RT @davcarretta: @La_manina__ “Se in autunno ci sarà una seconda ondata ci ritoccherà”. No. Ci ritoccherà se il governo non si sarà prepa… - NazarioParisi : @faberpiredda @Vittoria0508 @enrico_zanetti Corea del Sud, Giappone, Taiwan, NZ, Australia, Vietnam, molti paesi af… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure efficaci Misure efficaci contro la crisi, calano i fallimenti Corriere del Ticino Misure Covid efficaci: “Fallimenti in calo”

Le misure adottate dalla Confederazione per evitare un’ondata di fallimenti aziendali legati alla pandemia di coronavirus sembrano aver dato i loro frutti. Tra marzo e luglio, il numero di aziende che ...

Il visionario e il coccodrillo, la commedia umana in ufficio

“Con il Visionario non avviate una discussione sulla strategia, sulla vision o sul futuro: è tempo perso. Seguite i suoi input cercando di cogliere gli spunti di vera novità…”. Poi c’è il Coccodrillo: ...

Le misure adottate dalla Confederazione per evitare un’ondata di fallimenti aziendali legati alla pandemia di coronavirus sembrano aver dato i loro frutti. Tra marzo e luglio, il numero di aziende che ...“Con il Visionario non avviate una discussione sulla strategia, sulla vision o sul futuro: è tempo perso. Seguite i suoi input cercando di cogliere gli spunti di vera novità…”. Poi c’è il Coccodrillo: ...