La figlia di Franca Valeri: "Non pensate ai fiori, fate una donazione per i cani abbandonati" (Di lunedì 10 agosto 2020) «A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati Franca Valeri onlus, al quale teneva tantissimo»: è questa la raccomandazione che arriva dalla figlia adottiva dell’attrice, Stefania Bonfadelli. Ribadendo la passione della madre per gli animali, la Bonfadelli ha chiesto donazioni al rifugio per cani abbandonati di Trevignano, vicino Roma, a cui la Valeri teneva moltissimo. Grande amante dei cani, l’attrice aveva infatti istituito nel 2004 una Onlus a suo nome: Associazione Animalista Franca Valeri, la quale ha voluto ricordarla con un commosso post sulla propria pagina Facebook: ... Leggi su huffingtonpost

