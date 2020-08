Kate Middleton, la sorella Pippa l’aveva messa in guardia su Meghan: i retroscena (Di lunedì 10 agosto 2020) La Duchessa di Cambridge Kate Middleton, in tempi non sospetti era stata messa in guardia proprio dalla sorella Pippa sui comportamenti di Meghan Markle, ritenuti ambigui e strategici. Indizi e coincidenze La sorella minore di Kate Middleton, Pippa, quando convolò a nozze, non volle Meghan Markle tra gli invitati. All’epoca, l’attrice di Suits, era da … L'articolo Kate Middleton, la sorella Pippa l’aveva messa in guardia su Meghan: i retroscena proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

