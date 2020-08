Jurassic World: Dominion, una foto dal set svela un legame con la trilogia originale (Di lunedì 10 agosto 2020) Una nuova foto scattata sul set di Jurassic World: Dominion mostra un legame con la trilogia originale della saga tratta dai romanzi di Michael Crichton. Jurassic World: Dominion sembra conterrà un nuovo legame con i film precedenti, come dimostra una nuova foto che contiene dei dettagli legati a un luogo già mostrato nella trilogia originale. Dal set del film di Colin Trevorrow è apparso infatti uno scatto in cui si vede un laboratorio e un contenitore che riporta le scritte InGen e Site B Isla Sorna. Il sito JurassicOutpost ha quindi ipotizzato che nella cassa refrigerata presente sul set di ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jurassic World: Dominion, una foto dal set svela un legame con la trilogia originale… - 3cinematographe : #JurassicWorldDominion - nella foto dal set un luogo chiave del passato - JustNerd_IT : Jurassic World Dominion: si torna su Isla Sorna con Sam Neill e Laura Dern - Leggi l'articolo completo su:… - cinefilosit : Jurassic World: Dominion, ci saranno legami con Il Mondo Perduto #ILoveCinefilos - Think_movies : “Jurassic World: Dominion”: il regista Colin Trevorrow condivide una nuova immagine dal set -

Ultime Notizie dalla rete : Jurassic World

Una nuova foto scattata sul set di Jurassic World: Dominion mostra un legame con la trilogia originale della saga tratta dai romanzi di Michael Crichton. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 10/08/2020 Jurassi ...Sembra che, in Jurassic World: Dominion, non solo i fan vedranno non alcuni volti familiari di Jurassic Park, ma anche alcuni luoghi familiari dei film precedenti Una foto pubblicata di recente (trami ...