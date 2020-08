Inter-Bayer Leverkusen in tv e streaming: dove vederla (Di lunedì 10 agosto 2020) I nerazzurri di Conte sfidano i tedeschi di Bosz nei quarti di finale di Europa League: in palio la semifinale. Si gioca al Meazza a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus L’Inter di Antonio Conte cerca l’accesso alle semifinali di Europa League e sfida in gara secca nei quarti di finale il Bayer Leverkusen di Peter Bosz. I nerazzurri hanno eliminato il Ludogorets nei sedicesimi e il Getafe agli ottavi, mentre le Aspirine hanno superato il Porto ai sedicesimi e i Rangers di Glasgow agli ottavi. Inter-Bayer Leverkusen: la partita si giocherà lunedì 10 agosto 2020 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano e a porte chiuse a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara ... Leggi su calcionews24

Inter : ???? | BAYER LEVERKUSEN Volete sapere ?? cose sul nostro prossimo avversario in @EuropaLeague? Scopritele qui ??… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? ??#Galliani esclusivo: «#Pirlo l'uomo giusto» ??#Conte guarda olt… - SkySport : Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni del quarto di Europa League - rossi20_rossi : RT @SkySport: ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ?? QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE ? Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Come finirà la pa… - clikservernet : Inter-Bayer Leverkusen, i nerazzurri vogliono la semifinale di Europa League: il pericolo si chiama Harvetz. Orario… -