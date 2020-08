Inps: Furlan, 'non basta indignarsi, compito legislatore evitare abusi intollerabili' (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Il bonus covid di 600 euro incassato anche da 5 parlamentari impone una riflessione seria alle istituzioni e alla politica. Non basta indignarsi. Chi ha commesso l'abuso restituisca il maltolto. Da troppo tempo le leggi a sostegno delle persone in difficoltà diventano fonte di abusi intollerabili. È compito del legislatore scrivere leggi non manipolabili". Lo ha scritto oggi su Facebook la segretaria generale della Cisl, Anmamaria Furlan. Leggi su iltempo

TV7Benevento : Inps: Furlan, 'non basta indignarsi, compito legislatore evitare abusi intollerabili'... - notizieit : Inps: Furlan, 'non basta indignarsi, compito legislatore evitare abusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps Furlan Inps: Furlan, 'non basta indignarsi, compito legislatore evitare abusi intollerabili' La Sicilia Inps: Furlan, ‘non basta indignarsi, compito legislatore evitare abusi intollerabili’

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Il bonus covid di 600 euro incassato anche da 5 parlamentari impone una riflessione seria alle istituzioni e alla politica. Non basta indignarsi. Chi ha commesso l’abuso r ...

Rampini contro la P.a.: "Sabotatori, nel lockdown hanno fatto ferie"

Stanno creando un vespaio di polemiche le pesanti parole pronunciate dal giornalista Federico Rampini durante la trasmissione "Stasera Italia", andata in onda su Retequattro durante la serata dello sc ...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Il bonus covid di 600 euro incassato anche da 5 parlamentari impone una riflessione seria alle istituzioni e alla politica. Non basta indignarsi. Chi ha commesso l’abuso r ...Stanno creando un vespaio di polemiche le pesanti parole pronunciate dal giornalista Federico Rampini durante la trasmissione "Stasera Italia", andata in onda su Retequattro durante la serata dello sc ...