Incendi: 2 volontari lotta fuoco arrestati in Sardegna (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - CAGLIARI, 10 AGO - Avrebbero dovuto contrastare il fenomeno degli Incendi in Sardegna, invece appiccavano il fuoco non lontano dal territorio in cui avrebbero dovuto operare. Due volontari di ... Leggi su corrieredellosport

