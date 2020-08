Il vaporetto ostaggio dei nomadi: così si portano via tutti i soldi (Di lunedì 10 agosto 2020) Valentina Dardari Dopo ripetuti borseggi nel centro di Venezia fermate due donne. Avevano addosso molta refurtiva, per un valore di circa 300 euro Nella giornata di ieri, domenica 9 agosto, sono state fermate madre e figlia di etnia rom trovate a rubare nel centro storico di Venezia. Con loro avevano diversi oggetti trafugati in più di un saccheggio. Profumi, scarpe, portafogli, tutti oggetti rubati nei negozi della città veneta. Merce per un totale di circa 300 euro. Madre e figlia rom: ladre di preofessione Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine le due donne, la madre di 46 anni e la figlia 17enne, erano diventate l’incubo dei negozianti del centro della città lagunare. Tante le segnalazioni a loro carico, tanto da portare gli agenti del Comando della Polizia locale a controllare la situazione di persona. Una ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : vaporetto ostaggio LA GIORNATA VENEZIA Un motoscafo Actv dirottato in mezzo alla laguna, con ostaggi Il Gazzettino