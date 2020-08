Grande Fratello Vip: Svelato il Prossimo Opinionista Accanto a Pupo! (Di lunedì 10 agosto 2020) Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. In questi giorni sono uscite moltissime indiscrezioni riguardo il cast del reality di Alfonso Signorini e soprattutto adesso è arrivata la clamorosa conferma su chi sarà l’Opinionista ufficiale che affiancherà Pupo. Ecco di chi si tratta. A settembre Alfonso Signorini ritornerà al timone, per il secondo anno consecutivo, del Grande Fratello Vip, è già stata svelata la data d’inizio, cioè il 14 settembre e sono uscite delle indiscrezioni riguardo il possibile cast. Tuttavia la novità più clamorosa riguarda il nome di chi sarà la prossima Opinionista. L’anno scorso Alfonso Signorini è stato affiancato da Pupo e da Wanda ... Leggi su gossipnews.tv

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Elettra Lamborghini al Grande Fratello Vip? Indiscrezione sulla partecipazione Sky Tg24 Antonella Elia opinionista al GF Vip, marito Fernanda Lessa: “Che disgusto”

Si sta aprendo una lunga stagione televisiva per Antonella Elia, la soubrette si sta riprendendo i suoi spazi in televisione. Una delle ultime novità è il fatto che la vedremo nuovamente al Grande Fra ...

Pietro Delle Piane rompe il silenzio su Instagram su Antonella Elia: “Non ti chiedo scusa con le parole ma con i fatti. Ti Amo”

Una delle coppie più amate ma anche odiate del mondo dello spettacolo è quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane reduci dal reality dei sentimenti e delle tentazioni, Temptation Island.

