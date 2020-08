GAZZETTA – “Inter, puntata doppia” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Inter, puntata doppia” è il titolo di apertura dell’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport. I nerazzurri affronteranno questa sera il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League, in una gara singola giocata a Dusseldorf. Nel frattempo proprio i vertici del club sono già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo sarà quello di tentare l’assalto alla Juventus. Sarà rivoluzione in casa bianconera dopo l’arrivo di Andrea Pirlo. Saranno tantissimi i giocatori che lasceranno Vinovo nel corso della prossima sessione di mercato, a partire da Blaise Matuidi, direzione Stati Uniti, e da Gonzalo Higuain. Poi altre cinque cessioni e via alla svolta verde, con Sandro Tonali a guidare la truppa degli acquisti. Taglio laterale dedicato ... Leggi su calciomercato.napoli

