Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate (Di lunedì 10 agosto 2020) La rapina è avvenuta tra Cerignola e Canosa in direzione di Bari. Già numerose automobili incolonnate Leggi su corriere

Corriere : Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate in autostrada - clarence_von : RT @Corriere: Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate in autostrada - MariadeliaSofia : RT @Corriere: Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate in autostrada - IlBlogdiAndy : RT @Corriere: Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate in autostrada - alexarmuzzi : RT @Corriere: Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate in autostrada -