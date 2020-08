Esclusiva: Dionisi verso Empoli, ma la Salernitana ci prova. Altri due nomi per Lotito (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono giorni importanti per la panchina della Salernitana. Piace Dionisi (primo nome dell’Empoli che ha già incontrato, Corsi è convinto di chiudere), intriga Paolo Zanetti. Il terzo incomodo è Fabrizio Castori che potrebbe diventare il primo, ma in questo momento le sue chance non sono alte, malgrado un colloquio avuto nei giorni scorsi con Claudio Lotito. Castori è già stato a Salerno, non con grandi risultati e con un feeling che non è scattato. Ecco perché oggi la situazione relativa al tecnico ancora sotto contratto con il Trapani resta in stand-by. Foto: sito Salernitana logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TuttoSalerno : ESCLUSIVA TS - se arriva Dionisi si punta su un trequartista - TuttoVenezia : ESCLUSIVA - #Perinetti su #Dionisi #SerieBKT #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Dionisi Esclusiva: Dionisi verso Empoli, ma la Salernitana ci prova. Altri due nomi per Lotito alfredopedulla.com ESCLUSIVA TS - se arriva Dionisi si punta su un trequartista

Alessio Dionisi alla Salernitana? Difficile ma non impossibile. Rilanciammo ieri sera la notizia di un nuovo contratto tra la dirigenza e un allenatore molto richiesto e teoricamente vicino alla panch ...

ESCLUSIVA TS - Stretta finale per l'allenatore, quattro nomi contattati. Le ultimissime

Si svolgerà domani pomeriggio a Villa San Sebastiano l'incontro tra la proprietà e la dirigenza utile a sciogliere le riserve rispetto all'allenatore che raccoglierà l'eredità di Gian Piero Ventura. S ...

Alessio Dionisi alla Salernitana? Difficile ma non impossibile. Rilanciammo ieri sera la notizia di un nuovo contratto tra la dirigenza e un allenatore molto richiesto e teoricamente vicino alla panch ...Si svolgerà domani pomeriggio a Villa San Sebastiano l'incontro tra la proprietà e la dirigenza utile a sciogliere le riserve rispetto all'allenatore che raccoglierà l'eredità di Gian Piero Ventura. S ...