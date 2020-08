Coronavirus, Oms: 'Non ha andamento stagionale, se non si fa pressione ritorna' (Di lunedì 10 agosto 2020) Secondo il responsabile delle emergenze dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Michael Ryan, il Covid-19 non sembra seguire gli schemi stagionali che mostrano alcuni virus, rendendone più ... Leggi su tgcom24.mediaset

Una seconda ondata di Covid-19 in Europa è “inevitabile”, secondo Michael Ryan, capo delle emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nel corso della consueta conferenza stampa da ...L'annuncio di Conte: "Il vaccino per il Coronavirus non deve essere obbligatorio" Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vaccino per il Coronavirus non dovrà essere obbligatorio: "Non rit ...