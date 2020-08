Calciomercato Juventus, partita l’operazione svecchiamento: vanno via Matudi e altri due big (Di lunedì 10 agosto 2020) La Juventus ha già dato inizio all’operazione ‘svecchiamento della rosa’, una rivoluzione voluta sia dal presidente Agnelli che dall’intera dirigenza, che ha dato un segnale di cambiamento con la nomina di Pirlo come nuovo allenatore. Enrico Locci/Getty ImagesIl primo a fare le valigie è Blaise Matuidi, che già oggi svolgerà le visite mediche a Parigi con l’Inter Miami, club di proprietà di David Beckham che milita in MLS. Il centrocampista francese ha risolto il proprio contratto con la Juve, che prevedeva ancora un anno fino al 2021, trasferendosi negli Stati Uniti a parametro zero, con un sostanzioso risparmio da parte della società sull’ingaggio del campione del mondo. Oltre a Matuidi, sulla lista dei partenti figurano anche Khedira e Higuain, per i quali non ci ... Leggi su sportfair

