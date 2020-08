Bielorussia: Lukashenko vince con l'80,23% dei voti (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - MINSK, 10 AGO - Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha vinto le elezioni presidenziali di ieri con l'80,23% dei voti: lo ha reso noto l'agenzia si stampa statale Belta. La ... Leggi su corrieredellosport

