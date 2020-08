Bielorussia: la vittoria di Lukashenko scatena le piazze (Di lunedì 10 agosto 2020) Migliaia in piazza per contestare la vittoria di Aleksandr Likashenko. Tikhanovskaja non ci sta: ‘dubbi sul carattere democratico delle elezioni‘ La conferma di un sesto mandato per il presidente Aleksandr Lukashenko ha dato il via a un’ondata di proteste. In migliaia contesterebbero il risultato dei ballottaggi, che decretano vincitore assoluto Lukanshenko con l’80,23%. Alquanto magro, invece, il risultato ottenuto dalla leader dell’opposizione, Svetlana Tikhanovkaja, che guadagna solo il 9,9%. Minsk La polizia risponde con cariche violente contro la folla riversatasi nelle piazze della capitale bielorussa. Secondo una prima stima, infatti, si conterebbero oltre duecento feriti e 3 mila arrestati. Ad aggiungersi al coro delle contestazioni, la leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaja, con la ... Leggi su zon

