Atletico Madrid, due contagiati (uno è un calciatore). E’ allarme per la Champions (Di lunedì 10 agosto 2020) La notizia è arrivata ieri sera: all’Atletico Madrid ci sono due tesserati positivi al Covid. Una notizia che desta non poco allarme nella Uefa, scrive la Gazzetta dello Sport, visto che oggi i colchoneros dovrebbero partire per Lisbona dove giovedì è in programma la partita contro il Lipsia per i quarti di Champions. E stato lo stesso club madrileno ad annunciare le due positività con un comunicato in cui chiede il massimo riserbo sull’identità dei due contagiati. Secondo quanto scrive Marca almeno uno dei due sarebbe un calciatore e ci sarebbe il timore di ulteriori casi di contagio tra i compagni di squadra. Ora i due contagiati sono in isolamento domiciliare. “I nomi sono stati comunicati ai vari organi ... Leggi su ilnapolista

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - SkySport : Atletico Madrid, due casi di positività al coronavirus. Le ultime news - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Atletico di Madrid ha annunciato due casi di #coronavirus dopo l’ultimo giro di test collettivo sul g… - napolista : Atletico Madrid, due contagiati (uno è un calciatore). E’ allarme per la Champions Sulla Gazzetta. Si tratterebbe d… - AvvMennillo : Atletico Madrid: 2 giocatori positivi (e si temono altri casi). Champions a rischio -