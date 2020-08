Assalto ad un portavalori a Cerignola: spari sulla A14 (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Assalto ad un portavalori della Sicuritalia è avvenuto all’altezza di Cerignola, in provincia di Foggia. La Polizia di Stato ha reso noto con un tweet l’Assalto ad un portavalori avvenuto oggi a Cerignola, in provincia di Foggia. Secondo le testimonianze infatti un gruppo di rapinatori ha assaltato un furgone della Sicuritalia che stava viaggiando sulla A14 in direzione Bari. Pochi km dopo lo svincolo di Cerignola i criminali hanno sparato numerosi colpi con un’arma da fuoco e hanno lanciato dei chiodi sulla carreggiata per bloccare il veicolo blindato. Il commando ha anche dato fuoco ad alcune vetture che viaggiavano nel tratto autostradale dove è avvenuta la rapina. Sembra però che i ... Leggi su bloglive

