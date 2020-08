Assalto a portavalori nel foggiano: chiodi, fuoco e spari tra le auto (Di lunedì 10 agosto 2020) Federico Garau Tanta paura tra le vetture rimaste imbottigliate nella lunga coda che si è venuta a creare: tuttora in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine Nuovo Assalto ad un portavalori avvenuto durante il pomeriggio nel foggiano, per la precisione nel tratto dell'autostrada A14 Bologna Taranto all'altezza del chilometro 591,700 tra Cerignola e Canosa di Puglia, in direzione Bari. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, i banditi avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco verso il portavalori divenuto loro obiettivo, costringendo di fatto il personale a bordo del blindato a fermarsi in mezzo alla strada. Nella loro strategia i malviventi avrebbero utilizzato anche dei chiodi a tre punte, senza farsi alcuno ... Leggi su ilgiornale

