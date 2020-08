Alvaro Recoba in cucina, l’ex Inter a “Masterchef Celebrity” in Uruguay (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuova particolare avventura per Alvaro Recoba, che è stato annunciato ufficialmente come uno dei concorrenti di “Masterchef Celebrity” in Uruguay. El Chino dovrà quindi destreggiarsi in cucina tra i fornelli, nelle vesti di un aspirante chef. A dare l’annuncio la stessa trasmissione sudamericana, che sicuramente avrà nell’ex giocatore dell’Inter uno dei suoi volti più conosciuti. ¡Bienvenido Álvaro "Chino" Recoba a MASTERCHEF CELEBRITY! 😍👨‍🍳📺🙌#MasterChefUY #MuyPronto@Chino Recoba20 @XimeTorres8 @pugliainvita @elfranchuteji @canal10Uruguay pic.twitter.com/KjOwGXG0gR — MasterChef Uruguay (@MasterChef Uy) August 9, 2020 Leggi su sportface

SkySport : Alvaro Recoba parteciperà a MasterChef Celebrity in Uruguay - sportface2016 : #Uruguay L'ex #Inter Alvaro #Recoba parteciperà a #MasterChefCelebrity - gnomini : RT @SkySport: Alvaro Recoba parteciperà a MasterChef Celebrity in Uruguay - Fprime86 : RT @SkySport: Alvaro Recoba parteciperà a MasterChef Celebrity in Uruguay - sportli26181512 : Alvaro Recoba parteciperà a MasterChef Celebrity in Uruguay: Avventura dietro ai fornelli per Alvaro Recoba, che sa… -