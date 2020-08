Veronesi contesta Salvini in piazza: “La Versilia è antifascista” (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA – Il maestro Alberto Veronesi, candidato del Pd al Consiglio regionale della Toscana, questa mattina era in piazza a Viareggio per distribuire i volantini della propria campagna elettorale. Ma, quando ha saputo dell’arrivo di Salvini, si è avvicinato al gazebo della Lega per un messaggio di benvenuto a lui e a Susanna Ceccardi, ricordando loro che “questa è terra di civiltà e di accoglienza”. Leggi su dire

