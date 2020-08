Toscana, Pd (quasi) tranquillo Giani in testa, ma non sfonda (Di domenica 9 agosto 2020) Viaggia tra il 44 e il 48% il candidato del centrosinistra alle Regionali in Toscana, Eugenio Giani. Piu' distaccata la sfidante di centrodestra, Susanna Ceccardi, stimata fra il 38,5% e il 42,5%. Sono i risultati di un sondaggio di Tecne' per la Dire eseguito su un campione... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Toscana, Pd (quasi) tranquillo Giani in testa, ma non sfonda - CanesiCarlo : @ManfrediPotenti @SusannaCeccardi @matteosalvinimi In Emilia ci avevamo quasi creduto...la Toscana però è anche mia… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Errore durante l'anestesia, l'Asl risarcisce con quasi un milione di euro un paziente' - FrancescaLupo15 : @sabrina_melzo @BiondaBipolare Dove vivo vedo le donne più giovani bestemmiano quanto gli uomini, specialmente le r… - Penelope19152 : RT @Demetrioo83: @Viv_Dany @CarloCalenda @Azione_it Io la conosco bene la realtà dei balneari in Toscana e posso dire con certezza che sono… -