Sky: commozione e lacrime nello spogliatoio del Napoli per l’addio di Callejon e Milik (Di domenica 9 agosto 2020) Sky Sport racconta di una grande commozione all’interno dello spogliatoio del Napoli, ieri, nel post partita contro il Barcellona. E’ stato il momento dei saluti per Josè Callejon e Arek Milik. Entrambi sono arrivati al termine della loro avventura in azzurro. In particolare Callejon si è lasciato andare alle lacrime per l’addio dopo sette lunghi anni con la maglia del Napoli. Anche Milik ha salutato i compagni. Lo spagnolo non è tornato a Napoli con il resto della squadra, ma è rimasto in Spagna per le vacanze. L'articolo Sky: commozione e lacrime nello spogliatoio del Napoli per ... Leggi su ilnapolista

SKY - Visto il possibile addio, Callejon ha regalato a tutti i suoi compagni di squadra la sua maglia autografata in una teca

