Pordenone, ragazzo finisce in una gola. Il salvataggio “acrobatico” dei pompieri Speleo alpino fluviali (Di domenica 9 agosto 2020) Tramite un sistema di corde e paranchi i Vigili del fuoco hanno salvato un giovane bloccato in una forra lungo il torrente Arzino, in località Curnilia a Vito d’Asio (Pordenone). Nella clip la manovra di salvataggio effettuata con tecniche Speleo alpino fluviali. L'articolo Pordenone, ragazzo finisce in una gola. Il salvataggio “acrobatico” dei pompieri Speleo alpino fluviali proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

E' accaduto a Vito d'Asio, in provincia di Pordenone ...

VITO D’ASIO. È andato a fare il bagno con gli amici nel torrente Arzino, in località Curnilia. La corrente però era forte e rischiava di portarlo via. Un ragazzo di 19 anni, di San Vendemmiano, è stat ...

