Polizia sgombera maxi-raduno in spiaggia a Tenerife: “Volevano diffondere il Covid” (Di domenica 9 agosto 2020) La Polizia di Tenerife ha sgomberato una spiaggia della popolarissima meta turistica delle Canarie, in Spagna, dove erano accampate una sessantina di persone, che volevano diffondere il coronavirus. Lo riferiscono i media locali, come El Dia.Lo sgombero è avvenuto ieri da parte della Guardia Civil e della Polizia del comune di La Orotava, dopo che nei giorni scorsi avevano intercettato l’organizzazione del raduno sui social network: “Un campeggio nel fine settimana per favorire la diffusione del Covid-19”, ha spiegato l’assessore alla sicurezza di La Orotava, Narciso Perez, sottolineando che il rapido intervento degli agenti ha impedito un raduno più massiccio e quindi potenzialmente più ... Leggi su huffingtonpost

