Manolas: “Messi non mi saluta? Non ho mai visto un calciatore con un orologio” (Di domenica 9 agosto 2020) Scoppia il caso tra l’Italia e la Spagna dopo il presunto mancato saluto di Lionel Messi a Manolas (motivo legato all’eliminazione dei catalani dalla Champions quando Manolas vestiva la maglia della Roma e segnò proprio contro il Barça) alla fine della gara tra Barcellona e Napoli in Champions League di ieri sera come riportato dalla stampa spagnola. Il difensore del Napoli, questa mattina, in una storia su instagram ha chiarito la vicenda divertito: “Alcune volte bisogna essere svegli e prima di scrivere cattiverie di guardare per bene la foto! Non ho visto mai un giocatore giocare con l’orologio”. Foto: screenshot storia Manolas instagram L'articolo Manolas: “Messi non mi saluta? Non ho mai visto un ... Leggi su alfredopedulla

