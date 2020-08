L’ultima follia: un raduno in spiaggia “per diffondere il coronavirus” (Di domenica 9 agosto 2020) Un raduno per diffondere il coronavirus. E’ l’iniziativa organizzata in una spiaggia da un gruppo di folli che per fortuna sono stati bloccati e rispediti a casa. L’appello era partito dai social nei giorni scorsi: “Un campeggio nel fine settimana per favorire la diffusione del Covid-19”. Erano solo in 60 i folli radunati, ma il rischio è che ne potevano arrivare molte di più. Un rischio che per fortuna è stato scongiurato dalla polizia che ha subito sgomberato la spiaggia di Los Patos a Tenerife, in Spagna. Lo riferiscono i media locali, come El Dia. E’ successo ieri. La Guardia Civil e la polizia del comune di La Orotava, avevano intercettato l’invito sui social. “Il rapido intervento degli agenti – ha ... Leggi su chenews

