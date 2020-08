Il premier Conte a La Piazza di Affaritaliani "Orgoglioso di aver messo in sicurezza il Paese" (Di domenica 9 agosto 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ospite de La Piazza, l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi). Viene intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino. DIRETTA WEB Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

