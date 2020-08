Formula 1, Wolff non cerca scuse: “oggi non avevamo la macchina più veloce, bisogna rimanere umili” (Di domenica 9 agosto 2020) Si è interrotto dopo quattro gare il filotto di vittorie della Mercedes, costretta a cedere il passo nel GP del 70° Anniversario alla Red Bull di Max Verstappen. Pool/Getty ImagesNiente allarmi però nel box della scuderia di Brackley, con Toto Wolff che ha provato a spiegare cosa sia successo senza accampare scuse: “le temperature erano molto alte oggi, non siamo riusciti a tenere in vita le gomme, mentre Max continuava ad andare sempre più veloce. Ora dobbiamo capire come sia stato possibile, la vittoria non era cosa per noi oggi. Chiaramente non eravamo la macchina più veloce ed è stato allora che abbiamo ottimizzato la strategia. Con il distacco da Max, spettava poi a noi accontentarci del secondo e del terzo posto e proteggere quella posizione. ... Leggi su sportfair

