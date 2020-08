Fiona Ferro è la regina del Wta Palermo 2020: Kontaveit cede in due set (Di domenica 9 agosto 2020) Fiona Ferro è la regina di Palermo. La francese vince il Wta International del capoluogo siciliano, il primo in programma dopo la ripresa del tennis, battendo la favorita Anett Kontaveit in due set col punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e quarantatré minuti di gioco: la transalpina conquista il suo secondo titolo in carriera e sale alla posizione numero 47 del ranking ed è la miglior posizione mai raggiunta, mentre l’estone (nuova numero 20 al mondo), stasera mai del tutto convincente, deve cedere all’avversaria che ha mostrato colpi migliori e maggiore costanza. Avvio autoritario della Ferro, che dimostra immediatamente di essere ancora in scia rispetto al match di ieri con la Giorgi e trova il break in apertura. La francese colpisce ... Leggi su sportface

