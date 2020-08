È morta Franca Valeri: la Signorina Snob aveva appena compiuto 100 anni (Di domenica 9 agosto 2020) Domenica 9 agosto 2020, ore 7:42: una data e un orario che il mondo del cinema italiano non dimenticherà facilmente. Circondata dall’affetto dei suoi cari è morta Franca Valeri, talentuosa attrice di teatro e grande schermo, sceneggiatrice e regista, tra i volti più iconici della storia cinematografica nostrana. In una società che per ridere si era sempre affidata agli uomini, lei ha saputo ritagliarsi un posto d’onore grazie a un umorismo raffinato capace di intrigare gli intellettuali e divertire il pubblico popolare. Una comicità che ha avuto il merito di raccontare in maniera incredibilmente realistica uno spaccato della società di quegli anni. Tra i suoi ruoli più iconici quelli della Signorina Snob e della Sora ... Leggi su velvetgossip

