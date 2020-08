Corriere della Sera – Una frase di Sarri non è piaciuta ai giocatori bianconeri (Di domenica 9 agosto 2020) Ora per ora continuano ad uscire retroscena sull’addio di Sarri e di frasi dette in passato. Pare infatti che, dopo una partita della scorsa pre-season a Singapore contro il Tottenham, l’ex tecnico del Napoli abbia detto ai suoi: “Ma come ho fatto a perdere due scudetti contro di voi?”, riferendosi ovviamente al suo periodo da … L'articolo Corriere della Sera – Una frase di Sarri non è piaciuta ai giocatori bianconeri Leggi su dailynews24

Corriere : È morta Franca Valeri, la signorina snob della tv. Aveva appena compiuto 100 anni - Corriere : Trovato il corpo della dj Viviana Parisi - Corriere : Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus - amato_beppe : @Corriere Mt 14, 22-23 (è la lettura del Vangelo della Messa di oggi 9 agosto): anche Pietro, scendendo dalla barca… - Phabree_1984Orw : @Corriere Dovrebbe essere il faro della Fede e della Chiesa. Come possiamo seguire uno che dichiara una cosa del genere? -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere della È morta Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni Corriere della Sera Scomparsa Viviana Parisi ultime notizie, il padre cerca Gioele e gli investigatori: “Qualcuno parli”

Il giorno seguente il ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi la vicenda continua ad essere piena di interrogativi (alcuni dei quali potrebbero trovare risposta una volta che verrà fatta l’autopsi ...

“Perché governo decise lockdown”/ L’uomo dei verbali: “Non li abbiamo diffusi per…”

“Lockdown? Noi lo volevamo per il Nord, ma governo…”, parla Fabio Ciciliano, l’uomo dei verbali Cts. “Non li abbiamo diffusi per evitare che…” L’uomo dei verbali, Fabio Ciciliano, parla della decision ...

Il giorno seguente il ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi la vicenda continua ad essere piena di interrogativi (alcuni dei quali potrebbero trovare risposta una volta che verrà fatta l’autopsi ...“Lockdown? Noi lo volevamo per il Nord, ma governo…”, parla Fabio Ciciliano, l’uomo dei verbali Cts. “Non li abbiamo diffusi per evitare che…” L’uomo dei verbali, Fabio Ciciliano, parla della decision ...