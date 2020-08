Coronavirus, oggi 463 casi positivi, ma continuano a calare i ricoverati. Due i morti (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago – I dati dell’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Aumentano i casi di positività (+463; ieri +347) per un totale di 250.566 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.205 sono decedute (+2 oggi; ieri si sono verificati 13 decessi) e sono state dimessi 202.098 pazienti (+151, ieri +305). Gli attuali positivi sono 13.263 (+310, ieri +29). I pazienti ricoverati con sintomi sono 763 (-8, ieri -8), di cui 45 in terapia intensiva (+2, ieri +1). Quattro le regioni italiane dove nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi casi: Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Sale lievemente il numero dei positivi, ma questo dato va interpretato ... Leggi su ilprimatonazionale

