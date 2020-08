“Cerchiamo un latitante”, panico nel B&B: rapinatori sequestrano clienti (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – Con la scusa che cercavano un latitante, hanno fatto irruzione in un Bed and Breakfast di Pompei, comune in provincia di Napoli. Armati di pistole, con passamontagna e casacche dei carabinieri hanno così tentato di rapinare i clienti all’interno del B&B. Una ragazza però è riuscita a chiamare il 112 e a far arrivare i carabinieri in pochi minuti. Il bilancio è di due persone arrestate per tentata rapina e almeno altre tre ricercate. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, sono le 4 del mattino e un gruppo di almeno cinque persone a bordo di una Fiato Punto di colore blu con sopra un lampeggiante arriva davanti al B&B “Villa Aurelia”. Indossano dei passamontagna e delle casacche dei Carabinieri e entrano nell’albergo con la scusa che stavano cercando un ... Leggi su anteprima24

