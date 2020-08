Arriva Salvini a Viareggio e il candidato Pd dà di matto: “Questa è terra antifascista” (video) (Di domenica 9 agosto 2020) Ormai è diventato quasi un dovere per quelli di sinistra: avvicinarsi a Matteo Salvini, dirgli qualcosa di sgradevole, farsi il video e poi fare l’eroe sui social o sui media compiacenti. Lo ha fatto il figlio di Selvaggia Lucarelli, lo ha fatto la vicesindaca dem di Proserpio che addirittura ha infastidito Salvini mentre era in spiaggia. E ora si accoda anche Alberto Veronesi, direttore d’orchestra, figlio dell’oncologo Umberto e candidato del Pd alle regionali in Toscana. Venuto a sapere che Salvini si trovava a Viareggio, per sostenere la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi, Veronesi si è avvicinato al gazebo della Lega e ha cominciato a urlare: “Vergogna, non si scherza con l’antifascismo, questa è una terra ... Leggi su secoloditalia

