Alessandro Perra, papà eroe: perde la vita per salvare bambini in mare (Di domenica 9 agosto 2020) Tragedia nel caglieritano. Un uomo si è tuffato in mare per aiutare alcuni bambini in difficoltà ma non ce l’ha fatta dopo il grande sforzo. Cerca di salvare la vita ai bambini che annaspano in acqua e i medici non riescono a salvare la sua. E’ successo a un 53enne sardo a Feraxi, nel comune di Castiadas, una quarantina di chilometri da Cagliari. L’uomo, Alessandro Perra di Selargius, non ha esitato un attimo e si è tuffato in acqua per salvare dei bambini in difficoltà, ma lo sforzo è stato probabilmente troppo grande ed è annegato tra le onde: tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati ... Leggi su chenews

Era sul materassino col figlio di 12 anni e un amichetto di 11: nessuno poteva pensare alla tragedia nonostante il mare mosso e il venticello che spingeva lontano. Il materassino si è però rovesciato ...

Era sul materassino col figlio di 12 anni e un amichetto di 11: nessuno poteva pensare alla tragedia nonostante il mare mosso e il venticello che spingeva lontano. Il materassino si è però rovesciato ...