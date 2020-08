Zidane: «Resto al Real? Se non succede qualcosa…» – VIDEO (Di sabato 8 agosto 2020) Zinedine Zidane ha risposto in maniera sibillina alla domanda sulla sua permanenza al Real Madrid. Le sue parole Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Manchester City. Questa la sua risposta sul futuro al Real. «Che cosa faremo il prossimo anno? Vedremo. Per il momento abbiamo finito, ci riposeremo in tutta tranquillità e poi vedremo. Futuro? Io sono qui, sono l’allenatore del Real Madrid finchè non succede qualcosa. Ma io qui sono» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

simondritt : @Psykoso1 No. Penso sia molto bravo sul campo ma gli manchi tutto il resto. Alla Juve non ti basta la prima cosa, d… - fCava23 : RT @SalpadrinoT: Se puoi prendere Zidane lo fai, sempre se puoi permetterti l'investimento senza togliere soldi al mercato. Altrimenti rest… - lotti_alessio : @sergeantbrns Per il semplice motivo che ha lo stesso curriculum di Sarri al Napoli,per vince la Champions servono… - Nicola85925583 : @CavBianconero Hai bisogno di uno che si faccia seguire dai campioni che si faccia capire che sappia gestire uno sp… - James41725853 : @Sport_Mediaset Uno tra questi Zidane allegri il resto non vale più di sarri -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane Resto Zidane: "Resto al Real? Se non succede qualcosa..." Yahoo Eurosport IT Zidane: «Resto al Real? Se non succede qualcosa…» – VIDEO

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Manchester City. Questa la sua risposta sul futuro al Real. «Che cosa faremo il prossimo anno? Vedremo. Per il momento abbia ...

JUVENTUS, Addio Sarri? Ipotesi Inzaghi o P. Sousa

Con l'uscita dalla Champions maturata nella serata di ieri, è tempo di riflessioni su Maurizio Sarri in casa Juventus. L'edizione di Repubblica parla del ventaglio di pretendenti che potrebbe sostitui ...

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Manchester City. Questa la sua risposta sul futuro al Real. «Che cosa faremo il prossimo anno? Vedremo. Per il momento abbia ...Con l'uscita dalla Champions maturata nella serata di ieri, è tempo di riflessioni su Maurizio Sarri in casa Juventus. L'edizione di Repubblica parla del ventaglio di pretendenti che potrebbe sostitui ...