Sarri | «Rinnovo? Non mi aspetto nulla» – VIDEO

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato del Rinnovo in conferenza stampa al termine del match contro il Lione Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato del proprio Rinnovo in conferenza stampa al termine del match contro il Lione. Ecco le parole del tecnico bianconero: «Sul Rinnovo non mi aspetto niente. Cosa dovrei aspettarmi? Stasera (ieri sera, ndr) vado a casa inferocito perché siamo stati eliminati e stop. Nei prossimi giorni parleremo e ci saranno valutazioni dove ognuno dirà la sua».

