“Sarri è più vittima che colpevole. Non si possono fare le rivoluzioni quando si è dipendenti dai padroni” (Di sabato 8 agosto 2020) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta l’eliminazione della Juventus dalla Champions, dopo il pareggio di ieri contro il Lione. Una sconfitta sonora, visto che è maturata “contro la squadra settima nel campionato francese e ferma dall’inizio del virus nel marzo scorso”. Sconcerti scrive che si tratta di una sconfitta di tutti. Di Sarri e della “sua idea di calcio”, ma anche del “mercato confuso di Paratici” e della gestione societaria, perché la Juve è “arrivata carica di debiti a questa nuova sconfitta europea”. Una sconfitta anche del calcio italiano, “inadeguato ormai da anni ad uscire dai propri confini. Sempre sorpreso dalla velocità degli avversari, dal fisico e ormai perfino dagli arbitraggi”. E’ escluso che Sarri possa essere confermato in ... Leggi su ilnapolista

