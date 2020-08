Ronaldo: «È il tempo delle riflessioni, dobbiamo essere all’altezza delle aspettative dei tifosi» (Di sabato 8 agosto 2020) Cristiano Ronaldo parla il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League della Juve. Il messaggio del portoghese su Instagram Tanta la delusione di Cristiano Ronaldo, ma tanta anche la voglia di ripartire. Prima, però, spazio alle riflessioni. Il portoghese, sui social, ha parlato così il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League. «La stagione 2019/20 è finita per noi, più tardi di quanto succede solitamente ma più presto di quanto ci saremmo aspettati. Ora è tempo di riflessioni, tempo di analizzare pro e contro perché il pensiero critico è l’unico modo per crescere. Un grande club come la Juventus deve sempre pensare come il migliore al mondo, lavorare come il migliore al mondo, ... Leggi su calcionews24

