Riccardo Scamarcio diventato papà si rivolge ai fans | “Non ve lo dico…”

Ne sono passati di anni da quando un giovanissimo Riccardo Scamarcio esordiva sugli schermi conquistando milioni di fans in tutto il mondo. Oggi, a quasi 41 anni, l'attore di Tre metri sopra il cielo è riuscito davvero a toccare il cielo con un dito diventando papà per la prima volta. Un'emozione molto grande che, però, Riccardo Scamarcio e la compagna hanno preferito vivere lontani dai riflettori. La nascita della bambina era prevista per le prime settimane di agosto. A quanto pare, però, il parto è avvenuto con alcuni giorni di anticipo per la gioia dei neo genitori. Riccardo Scamarcio finalmente papà Riccardo Scamarcio è diventato papà di una bella ...

