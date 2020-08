Napoli, Maya travolta e uccisa da auto in corsa: aveva appena 15 anni (Di sabato 8 agosto 2020) Si chiamava Maya Gargiulo la ragazza investita e uccisa a piazza Carlo III nella serata di ieri. aveva compiuto i suoi 15 anni da poche settimane, il 28 maggio scorso. aveva festeggiato con un gruppo affiatato di amichette con cui condivideva i suoi momenti più belli. Napoli piange Maya: investita e uccisa a 15 anni … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Maya e l'amore per il calcio: «Dedicami un gol» - mattinodinapoli : Maya e l'amore per il calcio: «Dedicami un gol» - titty_napoli : RT @gliInvisibili: Canile sanitario di Mendicino (CS) - di proprietà del comune di RENDE (CS) #MAYA .... una bellezza mozzafiato! Femmin… - san_moscati : Tra gli altri benefici, donare libera l'anima del donatore. - Maya Angelou. - Scopri di più:?????? Via S.Sebastia… -