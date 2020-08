MotoGp – Concluse le FP4 a Brno: Quartararo chiude in vetta, lotta con Morbidelli per la pole? [TEMPI] (Di sabato 8 agosto 2020) Conclusa anche l’ultima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca, adesso è tempo di fare sul serio. In previsione delle qualifiche, è Fabio Quartararo a tornare in vetta alla classifica dei TEMPI con un tempo di 1:56.959. Seconda piazza per Pol Espargaro, davanti all’altra Yamaha Petronas guidata da Franco Morbidelli che, vista la velocità mostrata durante il weekend, potrebbe lottare per la pole proprio con il compagno di scuderia Quartararo. Quinta posizione per Valentino Rossi, mentre risale Dovizioso: il pilota Ducati è sesto, buon risultati in vista delle qualifiche che lo vedranno partire dal Q1. Tredicesima posizione per Maverick Vinales. L'articolo MotoGp – ... Leggi su sportfair

DAZN_IT : FP1 concluse ma fra poco sarà tempo di FP2 a Brno, dalle 13.15 su #DAZN ?? Quale indicazioni daranno in vista del we… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Concluse MotoGp – Concluse le FP3 di Brno: Morbidelli dà spettacolo, Dovizioso fuori dai migliori 10! [TEMPI] SportFair MotoGP, Franco Morbidelli in testa nelle terze libere

Franco Morbidelli è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere, che si è conclusa pochi minuti fa, davanti a Johann Zarco e Fabio Quartararo ...

MotoGP Brno, Quartararo: “La gomma va giù troppo rapidamente”

Fabio Quartararo ha iniziato nel migliore dei modi il weekend di Brno, siglando il miglior crono del venerdì. Una doppietta, quella del team Petronas, perché al secondo posto di giornata, e per soli m ...

Franco Morbidelli è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere, che si è conclusa pochi minuti fa, davanti a Johann Zarco e Fabio Quartararo ...Fabio Quartararo ha iniziato nel migliore dei modi il weekend di Brno, siglando il miglior crono del venerdì. Una doppietta, quella del team Petronas, perché al secondo posto di giornata, e per soli m ...