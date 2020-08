Monopattini, in due mesi 43 incidenti gravi (Di sabato 8 agosto 2020) Sono stati 43, nei mesi di giugno e luglio, gli incidenti gravi che hanno visto coinvolte persone alla guida di un monopattino. Tra i sinistri registrati nei due mesi, si segnala il primo incidente mortale avvenuto a Budrio, nel bolognese, dove un 60enne si è scontrato con un auto nei pressi di una rotonda (LEGGI LA NOTIZIA). Sei sono invece le persone ricoverate in prognosi riservata di cui due ragazzini di 7 anni, uno a Numana, nell'Anconetano, caduto da un 'hoverboard', e un altro a Campione del Garda, nel Bresciano, dove un motociclo ha investito il bambino a bordo del monopattino mentre attraversava il lungolago. Milano la città con il più alto numero di incidenti Dei 43 sinistri con lesioni gravi di giugno e luglio il maggior numero si è verificato a ... Leggi su tg24.sky

