Messina, frana sulla strada panoramica dopo la bomba d’acqua (Di sabato 8 agosto 2020) dopo la violenta bomba d’acqua che ha colpito Messina una frana ha bloccato la strada panoramica dello Stretto. Nelle ultime ore una un violento temporale ha colpito la città di Messina. Oltre all’esondazione di alcuni torrenti, che ha causato danni a case e cantine, si è anche verificata una frana. Una parte della collina che sovrasta la strada panoramica dello Stretto infatti è franata sulla carreggiata. La terra e i detriti hanno bloccato la strada rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Un’auto è stata investita dalla frana ma per ora non si registrano feriti. La Protezione Civile di ... Leggi su bloglive

Nella mattinata di ieri una bomba d’acqua ha colpito Messina. Per tutta la giornata di ieri e di oggi i mezzi per l’aspirazione dell’acqua hanno lavorato nella città siciliana. Tra i danni da contare ...I vigili del fuoco scavano per liberare la strada dai detriti ...