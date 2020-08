L’Anm con Bonafede: riforma «apprezzabile» (Di sabato 8 agosto 2020) «Esprimiamo apprezzamento per il complessivo impianto e per molti degli interventi di riforma». È un sostanziale via libera quello che arriva dall’Associazione nazionale magistrati al disegno di legge sull’ordinamento giudiziario e il Csm approvato nella serata di venerdì dal Consiglio dei ministri. Anche se non mancano aspetti critici, soprattutto sul sistema elettorale, dove «c’è il rischio di produrre esiti opposti a quelli che si dichiarano»: l’obiettivo del governo è quello di fare spazio ai candidati indipendenti dalle correnti. Resta la … Continua L'articolo L’Anm con Bonafede: riforma «apprezzabile» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

