L'aborto farmacologico si potrà fare in day hospital (Di sabato 8 agosto 2020) Per abortire con la pillola Ru486 non servirà più il ricovero, si potrà fare in day hospital e in tutte le regioni italiane. Lo prevedono le nuove linee guida annunciate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che estendono anche il limite per la somministrazione del farmaco da sette a nove settimane. Sostituiranno le direttive finora esistenti che risalgono al 2010.“Siamo pronti ad adeguarci ad una chiara ed univoca linea del Ministero”, afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. E’ stata proprio una delibera della sua giunta poche settimane fa - che aveva indicato la necessità del ricovero per l’aborto farmacologico - a far richiedere a Speranza un parere al Consiglio Superiore di Sanità (Css) ma anche a provocare una ... Leggi su huffingtonpost

