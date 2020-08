Juventus, l’euro-flop costa la panchina a Sarri: Inzaghi e Zidane in pole per il prossimo anno (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Il tecnico campano – ex di Napoli e Chelsea – è stato esonerato all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. August 8, 2020 Per Sarri, 61 anni, l’esperienza in bianconero termina dunque dopo una sola stagione, nonostante la vittoria dello scudetto, il nono consecutivo per la Juventus. La notizia era nell’aria, specie dopo le parole del presidente del club Andrea Agnelli, che la sera del 7 agosto, sull’onda dell’inutile vittoria in casa con il Lione, aveva detto che la società si sarebbe presa «qualche giorno per riflettere». Alla fine è bastata qualche ora. Troppo forti i malumori per l’ennesima delusione in Europa (la ... Leggi su open.online

