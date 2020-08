Jorja Smith, ‘By Any Means’ – Il nuovo singolo (Di sabato 8 agosto 2020) Jorja Smith ritorna con un nuovo singolo “By Any Means”, una ballata dal forte impatto che cattura i sentimenti dell’anima. Un pianto lamentoso annuncia l’arrivo di “By Any Means”, una canzone che ossessionerà i tuoi sogni ad occhi aperti. Ecco la verità del Vangelo. Su uno sfondo di ritmi lenti infusi con il dramma agrodolce delle armonie dell’opera, la voce piena di sentimento di Jorja Smith ed un testo dal forte impatto emotivo risuona nel profondo di ognuno. “Posso vedere il tuo viso, vedere la luce nei tuoi occhi. Posso vedere il cambiamento, sentire il calore del fuoco. Se riesci a sentire il dolore, allora sai di essere vivo”, così canta l’artista in alcuni versi del suo nuovo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

baexcx : E di certo NON IO che ogni volta che parte Jorja Smith su Spotify mentre sto facendo l’uncinetto penso alla Francia e all’innominabile J***s - ciaoscaer : Esiste qualcosa di più rilassante che leggere Bolano su una sdraio con il sole a picco, 25 gradi e il venticello da… - Ayrana_ : michael jackson, bruno mars, jorja smith, childish gambino, baco, djonga, rincon a tem uns 8373 ksjdnxkdjjxjd - didoulucaz : Rihanna Jorja Smith Frank Ocean LAURYN HILL (kkjdjsksksksks) - chittapurh : ma quanto hitta forte la nuova canzone di jorja smith -

Ultime Notizie dalla rete : Jorja Smith Jorja Smith ha pubblicato il singolo di protesta By Any Means DLSO “By Any Means” il nuovo brano di protesta di Jorja Smith

Melancholia è il nome del pianeta che sta per abbattersi sulla Terra e tracciare un destino infelice, più di quanto non lo sia già, per Justine e la sua famiglia. Ma Melancholia è soprattutto la trasp ...

“Black is King”, il nuovo visual album di Beyoncé

La nostra ospite di oggi è Valucre, pseudonimo di Valentina Luiu cantautrice classe 2000. Giovane anzi giovanissima ma senza alcun dubbio di grandi prospettive. Il 5 giugno è uscito il suo ultimo sing ...

Melancholia è il nome del pianeta che sta per abbattersi sulla Terra e tracciare un destino infelice, più di quanto non lo sia già, per Justine e la sua famiglia. Ma Melancholia è soprattutto la trasp ...La nostra ospite di oggi è Valucre, pseudonimo di Valentina Luiu cantautrice classe 2000. Giovane anzi giovanissima ma senza alcun dubbio di grandi prospettive. Il 5 giugno è uscito il suo ultimo sing ...