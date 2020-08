Jasmine Carrisi chiede aiuto ai fan: il traguardo è quasi raggiunto (Di sabato 8 agosto 2020) Jasmine Carrisi ha chiesto aiuto ai suo fan per raggiungere un obiettivo molto importante, la figlia di Albano è a un passo dal traguardo. Jasmine Carrisi (fonte foto: Instagram, @JasmineCarrisi)Jasmine Carrisi dopo aver fatto sognare i follower con il suo bikini da urlo e aver risposto per le rime ai suoi numerosi hater è a un passo dal traguardo. La giovane ha chiamato a raccolta i suoi numerosi fan e mamma Loredana Lecciso per poter raggiungere il prima possibile il suo obiettivo. Ecco quindi cosa è successo e cosa ha chiesto la figlia di Albano Carrisi ai suoi 69,3 mila follower di aiutarla nel suo scopo. Jasmine ... Leggi su chenews

StreusaPam : Migliaia di visualizzazioni su YouTube. - celebs_of_world : #jasminecarrisi JASMINE CARRISI and SOFIA STABIL in Bikinis in Sardinia 07/24/2020 - folucar : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… - ahp68 : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… - PiLu975 : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi Jasmine Carrisi e il suo “Ego” decollano sul web Salentolive24 Al Bano e Loredana Lecciso dormono in letti separati? L'indiscrezione sulla coppia

Si rincorrono i gossip sulla vita matrimoniale di Al Bano e Loredana Lecciso. La coppia dorme in letti separati? Giovanni Ciacci smentisce l'indiscrezione. Al Bano e Loredana Lecciso sono una delle co ...

Jasmine Carrisi si gode l’estate, bellissima in bikini la figlia di Al Bano

La piccola Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si sta facendo grande e bellissima. La giovanissima, che da poco ha debuttato con il suo primo singolo Ego, si gode il sole dell’estat ...

Si rincorrono i gossip sulla vita matrimoniale di Al Bano e Loredana Lecciso. La coppia dorme in letti separati? Giovanni Ciacci smentisce l'indiscrezione. Al Bano e Loredana Lecciso sono una delle co ...La piccola Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si sta facendo grande e bellissima. La giovanissima, che da poco ha debuttato con il suo primo singolo Ego, si gode il sole dell’estat ...